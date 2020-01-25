روافد| محمد سلماوي يتحدث عن ذكرياته مع نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس آخر تحديث: السبت 29 جمادي الأول 1441 هـ - 25 يناير 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02

تارخ النشر: السبت 29 جمادي الأول 1441 هـ - 25 يناير 2020 KSA 02:33 - GMT 23:33

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