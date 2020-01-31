روافد | محمد سلماوي - الجزء الثاني آخر تحديث: الجمعة 5 جمادي الثاني 1441 هـ - 31 يناير 2020 KSA 21:40 - GMT 18:40 تارخ النشر: الجمعة 5 جمادي الثاني 1441 هـ - 31 يناير 2020 KSA 21:39 - GMT 18:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك روافد | محمد سلماوي - الجزء الثاني PDF اطبع إقرأ أيضاً روافد| محمد سلماوي يتحدث عن ذكرياته مع نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس 00:02 GMT إقرأ أيضاً روافد | المهدي اخريف - شاعر ومترجم مغربي (الجزء الأول) 15:33 GMT