روافد | سلسلة جديدة مع المفكر المغربي محمد نور الدين أفاية - الجزء الثاني آخر تحديث: الجمعة 25 رجب 1441 هـ - 20 مارس 2020 KSA 18:40 - GMT 15:40 تارخ النشر: الجمعة 25 رجب 1441 هـ - 20 مارس 2020 KSA 17:43 - GMT 14:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك روافد | سلسلة جديدة مع المفكر المغربي محمد نور الدين أفاية - الجزء الثاني PDF اطبع إقرأ أيضاً روافد | سلسلة جديدة مع المفكر المغربي محمد نور الدين أفاية - الجزء الثاني 10:18 GMT إقرأ أيضاً روافد | يحيى علوان – كاتب ومترجم عراقي 18:06 GMT