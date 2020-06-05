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روافد | يحيى علوان – كاتب ومترجم عراقي

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يعود الكاتب والمترجم العراقي يحيى علوان بالذاكرة إلى العراق وعلاقة حب من طرف واحد تربطته بوطنه الأم... هو كاتب ومترجم عراقي مقيم في برلين. درس الأدب الانكليزي في "جامعة بغداد" وعمل في الصحافة والترجمة منذ العام 1968. من مؤلفاته: "الجثة لا تسبح عكس التيار"، و"تقاسيم على وطن منفرد". من ترجماته: " "أيها القناع الصغير أعرفك جيداً" و"المشط العاج" (رواية فيتنامية)، و"حوارات المنفيّين". حمل أفكارا وأحلاما في الحرية والعدالة. وثّق بلغة خاصة عن الذين حملوا أحلامهم وغادروا وصارت لغتهم هي الوطن والملاذ في البلاد التي يقيمون فيها. اختبر علوان السجون والعذابات قبل ان يستقر نهائيا في برلين.

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