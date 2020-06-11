عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية روافد

روافد | الفيلسوف المغربي الدكتور محمد سبيلا - الجزء الأول

رابط مختصر

يستضيف برنامج "روافد" هذا الاسبوع الجزء الأول من سلسلة مع الفيلسوف المغربي الدكتور محمد سبيلا. علّم محمد سبيلا جيلاً من النُخب وقدم إجابات عن أسئلة صعبة تتعلّق بمفهوم الحداثة على مختلف الأصعدة: الفكرية والتنظيمية والاجتماعية والتقنية جاعلاً منها موضوعاً أساساً لكتبه ومواده البحثية وترجماته على مدى أعوام.
استخدم فكر الحداثة ليُطوّق الفكر التقليدي وللنهوض ببلده ثقافيا الى فضاء أرحب.

إقرأ أيضاً روافد | يحيى علوان – كاتب ومترجم عراقي روافد | يحيى علوان – كاتب ومترجم عراقي 18:06 GMT
إقرأ أيضاً روافد | الفيلسوف المغربي الدكتور محمد سبيلا - الجزء االثاني روافد | الفيلسوف المغربي الدكتور محمد سبيلا - الجزء االثاني 17:49 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر