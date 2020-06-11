روافد | الفيلسوف المغربي الدكتور محمد سبيلا - الجزء الأول

يستضيف برنامج "روافد" هذا الاسبوع الجزء الأول من سلسلة مع الفيلسوف المغربي الدكتور محمد سبيلا. علّم محمد سبيلا جيلاً من النُخب وقدم إجابات عن أسئلة صعبة تتعلّق بمفهوم الحداثة على مختلف الأصعدة: الفكرية والتنظيمية والاجتماعية والتقنية جاعلاً منها موضوعاً أساساً لكتبه ومواده البحثية وترجماته على مدى أعوام.

استخدم فكر الحداثة ليُطوّق الفكر التقليدي وللنهوض ببلده ثقافيا الى فضاء أرحب.