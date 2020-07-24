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روافد | جاك لانغ - وزير ثقافة ورئيس لمعهد العالم العربي

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جاك لانغ من مواليد مدينة نانسي من العام ١٩٣٩. نشأ في كنف عائلة ثرية يسرّت طريقة تكوينه. جمع بين دراسة الحقوق والعلوم السياسية ودراسة الفنون الدرامية، وبحكم تعدد اهتماماته تعددت لاحقاً المهام التي قام بها. استاذ في الحقوق، ثم عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية لدورات عدة، وعضو في البرلمان الاوروبي ووزير للثقافة في عهد الرئيس ميتران ورئيس لمعهد العالم العربي في باريس.
جاك لانغ هو واحد من كبار المثقفين، وزير ثقافة أيام حكم الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران حيث أضاف الكثير على المشهد الثقافي الفرنسي آنذاك وأضاف الكثير عربيا من خلال ترأسه لمعهد العالم العربي.

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