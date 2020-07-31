روافد | الشاعرة والسياسية مليكة العاصمي

مليكة العاصمي شاعرة وسياسية مغربية ارتبط اسمها باسم مدينتها مراكش، والتي تعني ارض الله مدينة النخيل والتاريخ، المدينة الحمراء . مليكة العاصمي يسمونها الكتبية نسبة لمنارة المدينة فهي التي اسست في مجالات كثيرة ثقافية وسياسية ونضالية واجتماعية وتربوية، كانت رائدة ومتمردة في الحياة وفي الشعر وكان والدها، عالم الرياضيات والفلك احمد بن حسن العاصمي اول من اسس مدرسة للبنات في مدينته وبذلك فتح امامها وامام فتيات جيلها، فتح الطريق لتسير عكس التيار متخذة من الشعر حالة جمالية وثقافية ونضالية ووجودية، ابواب كثيرة في التاريخ وفي الانتروبولوجيا وفي السياسة وفي النقد طرقتها هذه السيدة المتعددة كمدينتها الساحرة .