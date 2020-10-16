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روافد | المفكر والباحث محمد علي مقلد

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حلقة روافد لهذا الاسبوع مع المفكر والباحث اللبناني محمد علي مقلّد. من بلدة جرجوع الجنوبية. خاض تجربته السياسية والحزبية من ضمن الأحزاب اليسارية قبل أن يخرج منها بفكر نقدي نشره في مقالات وكتب عدة.
ينتقد محمد علي مقلّد الفكر الجامد الذي يتقوقع في عقيدة ويرى في ذلك محاولة لإلغاء الآخر وإلغاء لفرص الحوار.

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