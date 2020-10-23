روافد | الفنان التشكيلي سيروان باران - الجزء الأول

ضيف روافد لهذا الأسبوع هو الفنان التشكيلي العراقي من أصل كردي سيروان باران الذي كان ضابطاً في الجيش العراقي. لم تبرأ جراح سيروان من المعارك التي شهدها خلال الأعوام التي قضاها في الجيش العراقي، فعكسها في لوحاته التي جسّدت صور المعارك بكل مآسيها.

درس سيروان الفنون الجميلة في جامعة بابل بالعراق وأصبح عضوا في نقابة الفنانين العراقيين. شارك في معرض الفن المعاصر في دول عربية وأجنبية عدة وحاز أيضا عدداً من الجوائز المحلية والعالمية.

