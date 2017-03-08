صباح العربية: الأربعاء 08-03-2017

خصص برنامج صباح العربية في حلقة يوم الإربعاء 8/3/2017 التي تصادف مناسبة اليوم العالمي للمرأة ، أغلب مواضيعه لإبراز دور المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها في كافة المجالات ومن أهم عناوين حلقة اليوم :

• العالم يحتفل بيوم المرأة العالمي ويطمح لتعزيز المساواة بين الجنسين بحلول العام 2030

• المرأة السعودية تحتفي باليوم العالمي للمرأة بانجازات كبيرة وقيادات نسائية تبرز في الإقتصاد السعودي مع بداية العام الجديد

• حملة اعلانية في #مصر هدفت للتوعية بمشاكل النساء فأثارت غضبهن ما دفع منظميها لايقافها والاعتذار

• إيمان أحمد المصرية التي انتقلت إلى الهند للعلاج من السمنة المفرطة تفقد 120 كيلو غراما في أقل من شهر

• طرق للحفاظ على جمال وشباب المرأة من خلال اسلوب الحياة وبعيدا عن ابر التجميل

• الضغط النفسي من ابرز اسبابها ... مشكلة صرير الأسنان وسبل التخلص منها في الفقرة الطبية اليوم

• DEEN SQUAD فرقة كندية تحيّي المرأة في يومها وتطلق كليب جمعت فيه 35 فتاة مؤثرة ومحجبة