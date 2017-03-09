تناولت حلقة برنامج صباح العربية يوم الخميس 9-3-2017 مواضيع متعددة ومتنوعة ففي الفقرة الطبية طرح البرنامج تأثير السمنة على الكلى والذي يصادف اليوم العالمي للتوعية بمرضى الفشل الكلوي ، ومن أبرز عناوين حلقة اليوم :

• بعد استتباب الأمن فيها , مأرب اليمنية تعيد الحياة لشوارعها وأسواقها الشعبية

• الدار البيضاء تحتضن اول منتزه اثري في المغرب في موقع العثور على بقايا اول انسان استوطن شمال افريقيا

• ما بين 400 الى 600 مصاب بأمراض الكلى المزمنة حول العالم وحملة هذه السنة للتوعية بالمرض تشدد على اهمية نمط الحياة الصحي من أجل كلى سليمة

• برشلونة ينتقم من باريس سان جرمان و "يفاجئ العالم" بسداسية في مرمى الضيف الفرنسي

• مدرسة في الهند لا تقبل طالبات تحت سن الستين

• كارل لاغرفيلد مصمم شانيل ينقل عالم الفضاء الى منصات عرض الأزياء في قلب باريس

• كيف نشجع أطفالنا على تناول فطور صحي؟ نتعرف على أطباق مسلية في حلقتنا اليوم

