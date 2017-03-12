صباح العربية: الأحد 12-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية ليوم الأحد 12-3-2017 عودة الفن للرياض بعد ثلاثة عقود من الإنقطاع في الحفل الضخم الذي أحياه الفنانان محمد عبده وراشد الماجد في تقرير مصور ، كما وطرح البرنامج تواصل مسيرة الفعاليات في جدة بعد أن احتضنت لأول مره في منطقة الشرق الأوسط فعالية YouTube FanFest .. ومن ابرز عناوين حلقة اليوم :

• بعد غياب طويل الفن يعود الى الرياض بحفل مميز للفنانين محمد عبده وراشد الماجد

• الفنون تغزو دبي خلال الأيام المقبلة واكثر من خمسمئة فنان تشكيلي من ستة وستين دولة يجتمعون في فعالية art dubai

• القاهرة تحتفي بسينما المرأة وتستضيف في مهرجانها السنوي 59 فيلما عربيا وأجنبيا جميعها من إخراج سيدات

• الغلوكوما او المياه الزرقاء في العين ثاني مسبب للعمى في العالم وتوقعات بارتفاع عدد المصابين الى 76 مليون شخص بحلول 2020

• جدة تواصل مسيرة الترفيه وتحتضن ثاني فعالية عالمية youtube fanfest بمشاركة نجوم يوتيوب في السعودية والعالم العربي

• القدس تقيم مهرجانها النسوي الأول رغم قرار المنع والمقدسيات استعرضن مهاراتهن اليدوية

• يعود أربس غوت تالنت بموسمه الخامس إلى شاشة MBC محملا بمواهب عجيبة وغريبة