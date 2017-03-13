صباح العربية: الإثنين 13-03-2017



ناقشت حلقة صباح العربية ليوم الإثنين 13-3-2017 والذي قدمها كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع منوعة كان من أبرزها طرق تخويف الأهالي لأطفالهم وكيف توارث الأجيال هذه العبارات المخيفة وإنعكاسها على نفسية الطفل ، كما طرح البرنامج إحتضان مدينة جدة في السعودية لأكبر فعالية رياضية نسائية تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة النسائية في المجتمع .. ومن أبرز عناوين الحلقة :

• جدة تحتضن أول فعالية رياضية نسائية في السعودية بحضور عشرة ألاف فتاة

• رغم اجتياح الألعاب الالكترونية عالم الأطفال ... القاهرة تعيد الى خشباتها مسرحيات العرائس بمهرجان هو الأول من نوعه في مصر

• الغول , البعبع , حمارة القايلة تختلف الأسماء والغاية واحدة ... ظاهرة تخويف الأطفال , وسيلة تربية ام بوابة لمشاكل نفسية؟

• مشكلة قد تحول حياة الشخص الى معاناة كبيرة... تعرق الكفين والقدمين, كيف نتخلص منها ؟ الاجابة في فقرتنا الطبية

• البوم العرس ... ابرز طقوس الزواج في كوريا الجنوبية ومبالغ طائلة تدفع لانتاج الأكثر تمييزا

• فنان أميركي يحمل قطع لعبة الليغو الى عالم الفن التشكيلي ويقيم معرضا في لندن لمئة وعشرين عملا من الليغو

