الثلاثاء 14-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم الثلاثاء 14-3-2017 والذي يقدمع كلا من " عمر النشوان و مهيرة عبدالعزيز " موضوعات متنوعة كان من أبرزها إستضافة البرنامج للسباحة السعودية مريم بن لادن التي قطعت قناة دبي المائية وخور دبي سباحةً لمدة 9 ساعات والتي كانت لها مشاركات مماثلة في قطع نهر التايمز في المملكة المتحدة بمسافة 163 كلم لمدة عشرة أيام والقناة الإنجليزية كذلك .. كما وسلط الضوء البرنامج على قانون مطارات دبي الجديد المتعلق بأمتعة المسافرين .. وفي عناوين صباح العربية أيضاً :

• السعودية مريم بن لادن التي قطعت خور دبي في استوديو #صباح_العربية لتخبرنا عن تجربتها التي استغرقت اكثر من 9 ساعات

• طريقة مميزة في رش الملح توصل الطباخ التركي نصرت غوكشيه الى العالمية وحركته يقلدها المشاهير

• ضوابط ومعايير جديدة على امتعة السفر في مطارات دبي ... ووحدها الحقائب المسطحة مسموحة

• بيت السناري الأثري في القاهرة ينظم دورات شهرية لتعليم الشباب فن الخط العربي

• الفنانة الفلسطينية المخضرمة سامية حلبي توثق القضية الفلسطينية في مجموعتها الجديدة

• "الجميلة والوحش" من كلاسيكيات ديزني التي تعود بتقنية ثلاثية الأبعاد ... وجدل حول الفيلم لاحتوائه على مشهد غير مناسب للأطفال

• هو الطبق الشعبي الاشهر في مصر ... الكشري في استوديو #صباح_العربية اليوم

