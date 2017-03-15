الأربعاء 15-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم الثلاثاء 14-3-2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع متعددة من أبرزها قصة شاب كويتي سخر نفسه لبيع الورود ليكون مصدر رزقة الوحيد متمنياً بأن يكون سفيراً للرومانسية والحب في دول الخليج ، وفي فقرة " أغاني خالدة " كانت أغنيتنا لهذا الأسبوع " حول ياغّنام " التي عاشت لسنوات طويلة وغنتها حناجر الكثير من الفنانين العرب رغم ان مؤلفها مجهول حتى الآن .. وفي عناوين حلقة اليوم :

• الحياة تعود الى الجوف اليمنية بعد استقرار الأوضاع فيها وصباح_العربية يجول في أسواقها مساءا

• معرض الكتاب في الرياض يخصص لأول مرة ركنا للأطفال لدلهم على طريق القراءة والكتاب منذ الصغر

• مبارك السرحان اول بائع زهور كويتي متجول في المباركية وهدفه أن يكون سفيرا للحب في الخليج

• بعد اطلاق يوتيوب برنامج سفرائه حول العالم ... الموقع يختار السعودي عبدالله الغفيص هو أول سفير له في الشرق الأوسط

• لا مفر من نفخة البطن والتخمة بعد وجبة دسمة... نصائح في فقرتنا الطبية للتخلص من المشكلة في أسرع وقت ممكن

• "أصل الحكاية" بازار في قلب عّمان جمع مواهب الشباب الاردني في مجالات مختلفة

• "حوّل يا غنّام" أغنية عاشت لسنوات طويلة وغنتها حناجر الكثير من الفنانين العرب رغم ان مؤلفها مجهول حتى الآن