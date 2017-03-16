صباح العربية: الخميس 16-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم الخميس 16/3/2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع متعددة من أبرزها قصة وليد وقصي الغابر, وهما شاب وطفل في الخامسة من العمر في أبها السعودية تحولا الى نجمي كوميديا على انستقرام ويتابعهما أكثر من 2.5 مليون متابع. كما استعرضنا صورا فوتوغرافية للمرأة في النقوشات الصخرية ما قبل التاريخ في السعودية رصدت بعدسة مصورة سعودية خلال 3 سنوات. وختمنا على أنغام العود للفنان العراقي إحسان الامام. هذه ابرز المواضيع



• آرت دبي المعرض الفني الأكبر في المنطقة ينطلق بمشاركة 277 فنانا تشكيليا من اكثر من 70 بلدا

• المرأة في النقوشات الصخرية ما قبل التاريخ في السعودية بعدسة المصورة مديحة العجروش في معرض في سوربون أبو ظبي

• كتاب يلخص اعمال الفنان التشكيلي المصري محمود سعيد في الذاكرة المائة بعد العشرين لمولده ودار كريستيز تعرض اعماله

• طفل سعودي وخاله يخطفان اكثر من مليوني متابعة على انستغرام بحسهما الكوميدي... قصي ووليد الغابر ضيفا فقرة "وجوه اونلاين" لليوم

• احسان الإمام حمل بعوده نغمات العراق الى المهجر لينقلها الى الغربيين وشبان العراق في الخارج