الأحد 19-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم الاحد 19/3/2017والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع متعددة من أبرزها كيف واجهت خليفة سعاد حسني الانتقادات التي طالتها بعد مشاركتها في برنامج اراب جوت تالنت وجولة سياحية على شؤاطئ ميامي في ولاية فلوريدا الامريكية . ومع ارتفاع نسبة السمنة بين الاطفال ناقش البرنامج حلول الحد من هذه الظاهرة كما تطرق الى نصائح للوقاية من موجات الغبار المنتشرة حاليا في الخليج والتي ادخلت المئات الى المستشفيات. وتعرفنا على الثقافة الصينية واوجه الشبه بينها وبين الثقافة العربية في الآلات الموسيقية كما استعرضنا افكار لهدايا "يوم الام"



• ريم الحسان لاجئة سورية في الاردن حولت ذكرياتها الى كتاب-وسادة يرافق النائم في عالم الاحلام

• موجات الغبار في بعض مناطق الخليج تؤدي لدخول المئات الى المستشفيات... نصائح في فقرتنا الطبية لتفادي مشاكل التنفس اثناءها

• إرتفاع نسب السمنة بين الأطفال خلال المراحل الأولى من حياتهم, مساعي صحية وبرامج تتبني عادات أكل صحية

• مع اقتراب موعد عيد الأم، أفكار هدايا لست الحبايب

• في جولاتنا السياحية حول العالم نصل هذا الأسبوع الى ميامي وشواطئها المشمسة مقصد مشاهير هوليوود

• نتعرف في استوديو #صباح_العربية على ابرز معالم الحضارة الصينية من آلات موسيقة وحرف يدوية وغيرها

