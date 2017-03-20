الاثنين 20-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم لاثنين 20/3/2017 الذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " الذي يصادف #اليوم_العالمي_للسعادة العديد منالمواضيع المتعلقة بالسعادة. حيث استعرض نصائح لتحفيز هرمون السعادة في الجسم مع طبيبة نفسية واستعرض نتائج غير متوقعة لدراسة يابانية افادت ان الاستماع للاغاني الحزينة يحسن المزاج! كما استضاف "عم محمد" بائع المناديل الذي ينشر السعادة في شوارع مصر بعزفه على الة الساكسفون. ومن عالم اتلتجميل تعرفنا على الطريقة الصحيحة لرسم الشفاه. كما استضفنا مصممة عالمية صممت فستانا من خيمة للاجئين من مخيم الزعتري في الاردن



• موسيقي سابق ينشر السعادة دون مقابل في شوارع القاهرة بنغمات رفيق دربه الساكسفون

• ولمناسبة يوم السعادة نصائح في فقرتنا الصحية لزيادة هرمون السعادة وتخفيف وطأة الاكتئاب من وجهة نظر الأطباء

• دراسة يابانية تقلب المفاهيم: الاستماع إلى الموسيقى الحزينة يحسن المزاج ويزيد الشعور بالسعادةمع اقتراب موعد عيد الأم، أفكار هدايا لست الحبايب

• هيلين ستوري مصممة عالمية تصنع فستانا من قماش خيمة للاجئين للاضاءة على قضيتهم

• نحاتون من العالم العربي والغربي يجتمعون في ملتقى الكويت الأول للنحت لتبادل الخبرات واثراء خبرات النحاتين الشباب

• السعودية تواصل مسيرة الترفيه وتقدم لشباب الرياض فرصة للاثارة والتشويق في الفعالية العالمية "مونستر جام" في استاد الملك فهد

• مهرجان بيروت السينمائي يستعرض عشرات الأفلام تحت شعار "السينما والهجرة" ..

• المغرب تحتضن المهرجان الدولي للرٌّحل في محمية في إقليم زاكورة وتستعرض فنون وتقاليد القارة السمراء

