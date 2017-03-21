صباح العربية: الثلاثاء 21-03-2017

خصصت حلقة برنامج صباح العربية يوم الثلاثاء 21/3/2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مجمل مواضيعها عن #يوم¬_الأم حيث أمضي البرنامج يوماً كاملاً مع الأمهات السوريات في مخيم الزعتري بالأردن ، كما توقف البرنامج عند قصص لأمهات إستثنائيات أنجبن توائم وأم فلسطينية أنجبت بعد إنتظار ربع قرن وأم أردنية تحتفل بيوم الأم بوجود 43 حفيداً .. كما وسلط البرنامج الضوء على الأغاني الخالدة التي تغنت بعضمة الأم وكذلك الأفلام السنمائية التي تناولت أدوار الأم .. من أبرز مواضيعنا أيضاً :

• في يوم الأم #صباح_العربية يمضي يوما مع الأمهات السوريات في مخيم اللجوء في الأردن

• ونتعرف على امهات استثنائيات منهن سارة من مصر التي رزقت بـ 5 توائم واريج من فلسطين التي انتظرت ربع قرن لتحقق حلم الأمومة

• "ست الحبايب" اغنية خالدة ارتبطت بصورة الام العربية ومست وجدان الاجيال منذ اطلاقها عام 58

• صورة الأم برزت بشكل كبير في السينما العربية والعالمية ... نستعرض اشهر هذه الافلام في فقرة سينما

• رغم الأمطار الغبار ما زال يفرض سيطرته على مناطق واسعة في الخليج ومشاكل العيون من ابرز تأثيراته ... نصائح اليوم للعناية بالعينين في هذا الطقس

• كيف تحضرين مائدة فطور لاستقبال زوار الصباح؟ الاجابة في فقرة اتيكيت لليوم

• في جولتنا الأميركية نواصل سياحتنا في ميامي ونتعرف على مراكزها التجارية ومتحف الأطفال فيها