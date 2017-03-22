صباح العربية: الأربعاء 22-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم الثلاثاء 20/3/2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع متعددة من أبرزها القاء الضوء على الصوم الالكتروني للتخلص

من ادمان الاجهزة الالكترونية والانترنت ومواقع التواصل. كما كشفنا اسرار مكياج الفنانمة احلام مع خبيرة التجميل الخاصة بها البحرينية معصومة هاشم. وتعرفنا على علاج جديد لارتفاع الكوليسترول وكيفية الكشف عن العسل المغشوش والاصلي. واستعرضنا تمارين رياضية تساعد على التخلص من ترهل الزندين



• خبيرة التجميل البحرينية, معصومة هاشم, المسؤولة عن إطلالة أحلام تكشف أسرار مكياجها

• ظاهرة بدأت تنتشر بكثرة وفوائدها بحسب المختصين كثيرة ... الصوم الالكتروني في مواجهة الادمان

• علاج جديد لمرض الكوليسترول سيحدث ثورة في علاجاته

• كيف تتخلصون من ترهل الزندين بطريقة طبيعية؟ تمارين في فقرتنا الرياضة لتساعدكم في تحقيق الهدف

• العسل الأميركي من انواع العسل المعروفة في العالم ... نستعرض اختلاف انواعها من ولاية لأخرى وطرق كشف المغشوش منها

• رحلة الدواء من الابتكار الى المستهلك في مصنع مصغر في السعودية للتوعية بأهمية ودور الادوية والعلاجات

• محمد ثروت يغني عبد الحليم في ذكرى رحيله... وحفل في القاهرة يكرم موسيقيين عملوا مع العندليب الأسمر