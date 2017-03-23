الخميس 23-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم الخميس23/3/2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع متعددة من أبرزها كيفية اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك والذي لا يؤثر على لون المكياج للبنات. كما شاهدنا عبايات خاصة للسهرات والاعراس وتعرفنا على امسية سيريالية في دبي مستوحاة من فن الرسام سلفادور دالي. خبيرة التنويم المغناطيسي ريتا اخضعت مهيرة عبد العزيز للتنويم المغناطيسي لعلاجها من ادمان الشزكلاتة فهل نجحت في ذلك؟



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