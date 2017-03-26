صباح العربية: الأحد 26-03-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم الاحد 26/3/2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع متعددة. كان ضيف الحلقة الامير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد الذي تحدث عن امسيته الشعرية الاولى في الرياض بعد غياب 14 عاما وقام بالتعليق لاول مرة على الفيديو الذي انتشر لالبنته سارة خلال ىالامسية وهي تقاطعه لتقول له "احبك بابا"

طبيا ناقشنا عمليات التجميل لشد ترهلات الجسم بعد عمليات تكميم المعدة وما يلحقها من خسارة كبيرة في الوزن. كما تعرفنا على طرق سهلة وسريعة لطي مناديل الطعام لتحويلها لاداة تزيين للمائدة. وككل يوم احد استعرضنا ابرز المشاركات في برنامج المواهب اراب جوت تالنت

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