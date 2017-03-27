صباح العربية: الإثنين 27-03-2017



استضافت حلقة برنامج صباح العربية يوم الاثنين 27/3/2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " "الطفل العنكبوت " الذي دخل موسوعة جينيس بليونته ويستعد للمشاركة في برنامج للمواهب في بريطانيا . كما تحدثنا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تحويل حب الذات الى نرجسية مرضية. وتعرفنا على طرق وحيل لاطالة عمر الزهور



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