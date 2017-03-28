الثلاثاء 28-03-2017

استضافت حلقة برنامج صباح العربية يوم الثلاثاء 28/3/2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " المغنية الفلسطينية نويل خرمان التي تتميز بصوتها الشجي ودمجها للأغنيات العربية مع الانجليزية بإحترافية وركزت الإستضافة على أغنيتها المصوره التي تعتزم طرحها ، كما ناقش البرنامج طرق لتعلم كيفية فهم وقرائة الملصقات على الأغذية المعلبة .. وإليكم أبرز عناوين حلقة اليوم :

1) مهرجان الأفلام السعودية ينطلق في الظهران بمشاركة ثمانية وخمسين فيلما ويكرم الفنان سعد خضر صاحب اول عمل سينمائي سعودي

2) احتفالية "ام الامارات" تضيئ كورنيش ابو ظبي بأكثر من مئة فعالية فنية وموسيقية وتثقيفية

3) ابن الهيثم معرض علمي في #عمان لتشجيع الشباب العربي على الابداع

4) بعد ان جمعت فيروز واديل في اغنية واحدة وابهرت الملايين حول العالم الفلسطينية نويل خرمان تطلق اول فيديو كليب خاص بها

5) الملصقات الغذائية على المنتجات , طلاسم بالنسبة للكثيرين منا ... في فقرة التغذية نتعلم كيف نقرأ الملصق الغذائي

6) خلع الكتف من اكثر حوادث المفاصل شيوعا وفي بعض الاحيان تلعب الوراثة دورا كبيرا في تكرارها

7) الدراما الكورية لا سيما التاريخية منها تستقطب الملايين على منصات الانترنت ... #صباح_العربية يأخذكم الى كواليس تصوير هذه الاعمال

8) من المكسيك نتعرف اليوم على اكبر حلبة لمصارعة الثيران في العالم ونشاهد عروضا تعيد طقوس حضارة المايا القديمة