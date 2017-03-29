صباح العربية: الاربعاء 29 مارس 2017

استضافة حلقة برنامج صباح العربية ليوم الأربعاء 29/3/2017 والذي يقدمة كلاً من " عمر النشوان و مهيرة عبدالعزيز " مخرج وبطل الفيلم السعودي " وسطي " الذي إفتتح مهرجان أفلام السعودية في دورته الرابعة في الظهران السعودية ، وتحدث ضيفا البرنامج عن قصة الفيلم المستوحاة من أحداث الشغب التي جرت في مسرحية " وسطي بلا وسطية " عام 2006 م في جامعة اليمامة في الرياض ، كما ناقش البرنامج التحذيرات من خطورة شموع الألعاب النارية فوق قوالب الحلوى وتأثيرها على صحة الأطفال والكبار .. ومن أبرز مواضيع حلقة اليوم :

1) استقبال غير مسبوق للمنتخب العراقي في جدة في مباراة تصفيات كأس العالم والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي

2) بعد اكثر من نصف قرن على انتاج اول افلامها الكويت تحرك عجلة السينما بمهرجانها السينمائي الاول

3) مخرج وبطل فيلم "وسطي" الذي افتتح مهرجان الافلام السعودية ضيفا #صباح_العربية

4) بعد ان كانوا مقصدا للملوك وكبار الشخصيات ... حرفيو الساعات القديمة في خان الخليلي في القاهرة يعانون للصمود في وجه التطور الرقمي

5) الشعور بالتعب الدائم قد يكون دليلا على وجود مشكلة صحية خطيرة ... متى يجب اللجوء الى الطبيب؟ الاجابة في فقرتنا الطبية

6) تحذيرات من خطورة شموع الألعاب النارية فوق قوالب الحلوى وتأثيرها على صحة الأطفال

7) في جولتنا السياحية في المكسيك ندخل مطبخهم الشهير ونتذوق التاكوس والسمك الاحمر المكسيكي