بطلات ينافسن الرجال في افلام الإثارة والأكشن

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية يوم الخميس30/3/2017 والذي يقدمه كلا من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع متعددة. استوحذت السينما على نصيب الاسد في المناقشة من تغطية فعاليات مهرجان الافلام السعودية وعودة المخرج المصري خالد يوسف للسينما بعد غياب 6 سنوات في عمل اماراتي مصري وفي فقرة سينما استعرضنا نجمات افلام الاكشن لعام 2017. كما تعرفنا على ابرز معالم المدينة المنورة مع اول مرشدة سياحية سعودية متخصصة في الاثار الاسلامية عائشة خجا . واستعرضنا طريقة طهي مبتكرة تتركز على استخدام مادة الكاكاو كتوابل في الطهي واضافته لاطباق تقليدية كالبرغر والباستا والحمص وغيرها. وفي فقرتنا الطبية تحدثناعن اسباب وعلاجات النزلات المعوية عند الاطفال

• ثمانية وخمسون فيلما بين روائي ووثائقي تشارك في مهرجان الافلام السعودية الذي يواصل اعماله في الظهران

• مشروع سينمائي اماراتي مصري يعيد المخرج خالد يوسف الى عالم الاخراج بعد غياب ست سنوات

• عائشة خجا أول مرشدة سياحية سعودية متخصصة في الآثار الإسلامية وعملها ينقل الزوار الى حقبات قديمة من تاريخ المدينة المنورة

• رافيولي وبرغر وحتى حمص بالشوكولا...أطباق تقليدية بنكهة مختلفة على طاولة صباح العربية اليوم

• النزلة المعوية من امراض الصيف الشائعة لدى الأطفال واهمالها قد يؤدي للجفاف..نصائح للتعامل مع المشكلة في فقرتنا الطبية

• نستعرض ابرز أسماء النجمات اللواتي ينافسن الرجال في أفلام الأكشن والإثارة وحققن نجومية في هذا المجال

• نواصل سياحتنا في المكسيك ونتعرف على اشهر معالم العاصمة ومنها حي الفنانين القديم الذي يحتضن منزل الرسامة الشهيرة Frida Kahlo

