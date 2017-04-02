الأحد 02-04-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية ليوم الأحد 2/4/2017 والذي يقدمة كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " قرار وزارة العدل السعودية التي إستحدثت مراكز مهيأة لتنفيذ احكام الحضانة بدلا من اقسام الشرطة ، كما إستضاف البرنامج مخرج فيلم " المغادرون " الفائز بجائزة النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية 4 ، وطرح البرنامج موضوع سينمائي آخر واستضاف المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف وعلق على عودته للإخراج بعد إنقطاع 6 سنوات بمبادرة من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور .. ومن أبرز مواضيع حلقة اليوم :

1) "المغادرون" يحصد النخلة الذهبية كأفضل فيلم روائي في مهرجان الأفلام السعودية في الظهران و"مبنى عشرين" عن الأفلام الوثائقية

2) بعد ان خطفه العمل السياسي لست سنوات خالد يوسف يعود للإخراج ويتحدث لـ #صباح_العربية عن المشروع الذي اعاده

3) الثاني من ابريل #اليوم_العالمي_للتوحد والجهود تتركز على الكشف المبكر عن المرض لاهميته في مسيرة العلاج

4) ارب غوت تالنت .. يذهب بعيدا في العروض التي ترفع مستوى المنافسة

5) نمضي اسبوعا واياكم في أسوان المصرية ونبدأ جولتنا برحلة في النيل تكشف لنا على ضفافه صور التاريخ المصري العريق

6) وفي سياحتنا حول العالم نصل هذا الاسبوع الى اورلاندو الاميركية ونتعرف على معالمها واشهر اطباق جنوب ِ الولاياتِ المتّحدة

