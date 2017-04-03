الاثنين 03-04-2017

ناقشت حلقة برنامج صباح العربية ليوم الأثنين 3/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " مواضيع منوعة منها الطبي حيث توقفنا عند دراسات كثيره تحدثت عن اسباب غير الأكل تساهم في زيادة الوزن ، كما استضاف البرنامج أول غطاس أردني من ذوي الإحتياجات الخاصة تحدى إعاقته ليغوص في أعماق البحار ويطمح لأن يصبح مدرباً للمعاقين حركياً .. ومن أبرز مواضيعنا اليوم :

1) عبد الرحمن سلامة شاب اردني تحدى اعاقته ليصبح اول غطاس عربي على كرسي متحرك

2) موريتاني يحول منزله لمركز لتعليم الكاراتيه في احد اخطر شوارع نواكشوط لانقاذ الاطفال المشردين

3) حديقة النباتات في أسوان من أشهر وأقدم حدائق العالم ... زارها الملوك والرؤساء و#صباح_العربية ينقلكم لاجوائها البديعة

4) ستة وستون الف موظف يعملون ليل نهار في عالم والت ديزني ... #صباح_العربية يأخذكم اليوم بجولة في عالم الأحلام

5) "انا اسمن من الهوا " تذمر غالبا ما نسمعه , فهل صحيح ان هنالك اسباب غير الأكل تساهم في سمنة الشخص؟

6) الاحمر للحب الزهري للأنوثة والصداقات والأصفر للبهجة والتخفيف عن المرضى... في لغة الورد لكل مناسبة لون

