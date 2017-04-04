الكويتية حنان النجادة تحول عارضة الى أسد باستخدام كمام طبي!

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الثلاثاء 4/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " استضاف الفنان السعودي عبد الله السدحان ليتحدث عن اسباب الالغاء المفاجئ للجزء الثاني من مسلسله "مستر كاش". كما استضفنا خبيرة التجميل الكويتية حنان النجادة التي برعت في تحويل نفسها الى مشاهير عرب واجانب كمايكل جاكسونوانجلينا جولي وقلدت اليسا وشيرين واصالة . كماتطرقنا الى أحدث تقنية لعلاج خشونة الركبة والمفاصل وآلام الظهر باستخدام الخلايا الجذعية. ومن جدة استعرضنا رياضة مائية جديدة وهي رياضة "الفلاي بورد"

1) الفنان السعودي عبد الله السدحان في #صباح_العربية ليتحدث عن اسباب الالغاء المفاجئ للجزء الثاني من مسلسله "مستر كاش"

2) قرية للأرامل والمطلقات في صعيد مصر قصدتها النساء بحثا عن الفرج فوجدن المشاكل بانتظارهن

3) سعوديات يُعدن صناعة الخزف الى الحياة لتبقى شاهدا على تراث غني

4) ابو يسير سوري ينقل فن النقش الشامي او الارابيسك الى الاردن ليستعيد بها روح دمشق القديمة بانتظار العودة

5) علاج خشونة الركب والمفاصل بالخلايا الجذعية .. ما الفرق بينه وبين العلاج التقليدي؟ الإجابة في فقرتنا الطبية؟

6) كويتية تحول نفسها الى مشاهير عرب واجانب منهم اليسا واصالة ومايكل جاكسون .. حنان النجادة في فقرة "وجوه أونلاين" اليوم

7) هي من الرياضات المائية المنتشرة في الغرب وأصبحت تلقى رواجا في عالمنا العربي..نتعرف على رياضة الفلاي بورد من جدة

8) #صباح_العربية في ارض التماسيح والزواحف والأفاعي في أورلاندو



