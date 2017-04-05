كيف تتخلص من آثار حب الشباب؟

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاربعاء 5/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " يتحدث مع دكتورة جلدية عن احدث العلاجات التي تخفي آثار حب الشباب ومع خبيرة تجميل عن كيفية اخفاء العيوب كالحبوب والهالات السوداء باستخدام المكياج. كما تعرفنا على طرق صنع المنتاقيش بمختلف انواعها وتعرفنا مع اخصائية تغذية عن فوائدها والسعرات الحرارية فيها وكيفية اختيار الاكثر صحية

1) "متحف النيل" في أسوان تحفة معمارية تجمع آثارا من دول حوض النيل تحت شعار "نيل واحد مصير واحد"

2) 300 بحار خليجي يروون قصصهم مع الغوص قديماً ورحلات البحث عن اللؤلؤ مع زوار مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في الدمام

3) من اورلاندو نغوص في اعماق البحار ثم نحلق في الفضاء بجولة تأخذنا من جزيرة ديسكوفري الى مركز َ كيندي للفضاء

4) القاهرة تجمع شاعرات عربيات وابداعاتهن في أمسية في دار الأوبرا للاحتفاء بعام المرأة المصرية

5) في فقرة أغنية خالدة .. عبد الحليم بعد أربعين عاما .. أغانيه مدرسة للحب وللحياة

6) آثار قد تتركهها المراهقة على وجوهنا على شكل حفر في البشرة... فكيف نتخلص منها؟

7) فطور انطلق من بلاد الشام وغزا موائد كثيرة ... المناقيش باختلاف انواعها وخصائصها الغذائية على مائدة #صباح_العربية