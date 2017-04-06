الخميس 06-04-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الخميس 6/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " استضافت الفنانة البحرينية هيفاء حسين للحديث معها عن حملتها لتنظيف الساحة الفنية من المشهورات والفنانات اللواتي يسئن للمجتمع الخليجي وتقاليده. كما استرجعنا ذكريات الطفولة مع طارق العربي طارقان مغني ومؤلف وملحن أشهر شارات الكارتون "كابتن ماجد" و "موكلي" و "المحقق كونان" . وفي الفقرة الطبية تحدثنا عن مضاد حيوي تم الكشف في دراسة حديثة ان لهالقدرة على محاربة الافكار السلبية



1) ماوكلي والكابتن ماجد والمحقق كونان شارات كارتون انطبعت في ذاكرة الملايين ومؤلفها ومغنيها طارق العربي طرقان في صباح العربية

2) هيفاء حسين في صباح العربية لتوضح اسباب هجومها العنيف على الممثلات الخليجيات .. وتعليقها على الرد القاسي من هند البحرينية

3) نيابة دبي تنشئ غرفتي الطفل والصلح الأسري لاحتواء الأطفال الضحايا وتعزيز الروابط الأسرية..

4) ستة وستون حرفيا بحريا من مختلف دول الخليج يستعرضون منتجاتهم التي غابت بغياب رحلات الغوص القديمة

5) لا تكتمل رحلة في اسوان بدون اغاني المطربين النوبيين أحمد منيب ومحمد منير والتي ترافق السائح كيفما اتجه

6) نختم جولتنا في اورلاندو في اشهر استوديوهات في العالم " اليونيفرسال استوديوز" والتي تأخذنا الى كواليس الافلام العالمية

7) دراسة جديدة تكشف عن مضاد حيوي لمحاربة الأفكار السلبية وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة في فقرتنا الطبية

8) افكار بسيطة وغير مكلفة تجعل طاولة عزومتك اكثر اناقة نتعلمها اليوم في فقرة اتيكيت

