صباح العربية: الأحد 09-04-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاحد 9/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و مها عبد الله " استضافت شاعرة الصوت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة التي اطربت الجمهور بأغاينها وأغاني طربية لام كلثوم وداليدا كما غنت لحسين الجسمي وكاظم الساهر. كما استعرضنا اهم المواهب التي تأهلت في برنامح ارابز جوت تالنت.. هيفاء حسين للحديث معها عن حملتها لتنظيف الساحة الفنية من المشهورات والفنانات اللواتي يسئن للمجتمع الخليجي وتقاليده. كما استرجعنا ذكريات الطفولة مع طارق العربي طارقان مغني ومؤلف وملحن أشهر شارات الكارتون "كابتن ماجد" و "موكلي" و "المحقق كونان" . وفي الفقرة الطبية تحدثنا عن مضاد حيوي تم الكشف في دراسة حديثة ان لهالقدرة على محاربة الافكار السلبية



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