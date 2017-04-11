صباح العربية: الثلاثاء 11-04-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الثلاثاء 11/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و مها عبد الله " استضافت اليوم النائب اللبناني الشاب سامي الجميل وهو من أنشط السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. كما استعرضنا تطبيق "صديق" الذي أطلقه سلمان الدعجاني الضابط البحري السابق الذي تعرض لحادث جعله مقعدا فكرس حياته لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

1) "صديق" تطبيق سعودي يقلب المعايير ويشكل نقطة تحول كبيرة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم

2) بعد ان دمرها التطرف, مواطنون واساتذة في جامعة الموصل يرممون جزءا متواضعا منها بجهد فردي لتستقبل الطلاب مجددا

3) في فقرة وجوه اونلاين سامي الجميل نائب لبناني شاب ... ومن انشط السياسيين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي

4) "جرّة آرت" معرض في عمّان حول فنانونه اسطوانات غاز الطهي الى قطع فنية مميزة

5) حقن البلازما لعلاج تساقط الشعر ومشاكل البشرة وتأخير الشيخوخة ....نتعرف على جديد هذه العلاجات في فقرتنا الطبية

6) كيف تحوّل عشق القيادة الى ظاهرة سينمائية تدّر المليارات على هوليوود؟ نتحدث عن الجزء الثامن من "فاست أند فيوريوس" اليوم

7) من كوبا نزور اشهر القلاع فيها وندخل مطبخها لنتذوق Ropa Vieja أشهر طبق كوبي