الأربعاء 12-04-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاربعاء 12/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و مها عبد الله " استضافت اليوم اعضاء مسرحية "grease” المستوحاة من الفيلم بنفس الاسم لجون ترافولتا كما استرجعنا ذكريات الطفولة معاشهر شارات الكرتون في العالم العربي كما زرنا معرض تفاعلي ضخم في الرياض تحت عنوان "مسك آرت"



1) #الرياض تحتفي بالفنون التشكيلية في معرض تفاعلي ضخم تحت عنوان "مسك آرت"

2) شارات "كابتن ماجد " ماوكلي" و "المحقق كونان" يغنيها مؤلفها طارق العربي طرقان في استوديو #صباح_العربية

3) مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض يفتتح اكبر مركز متخصص للأورام وامراض الكبد بسعة ثلاثمئة سرير وخدمات ذكية

4) متى تكون بحة الصوت خطرة ؟ وهل يمكن استعادة الصوت بعد فقدانه ؟ الاجابة في فقرتنا الطبية اليوم

5) قوانين صارمة في اوروبا على السجائر الالكترونية ومخاوف من ان تشجع غير المدخنين على التدخين

6) فيلم ترافولتا الشهير grease تحول الى مسرحية موسيقية جالت العالم وتحط رحالها الان في دبي وعرض حي لأعضائها في #صباح_العربية

7) نختم جولتنا في #كوبا بزيارة الى شاطئها الرملي الشهير ونتعرف على التأثير العربي في الاندلس عبر متحف Casa Del Arabe