صباح العربية: الخميس 13-04-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الخميس 13/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و مها عبد الله " استضافت ضمن فقرة وجوه اونلاين راشد بالحصا وهو مراهق اماراتي اشتهر باستضافته نجوم العالم وتحديدانجومكرة القدم والمغنيين والمشاهير في مزرعته وقرر استثمار شهرته ليصبح اصغر رجل اعمال في العالم. كما استعرضنا اجدد صرعة في عالم الحميات والرجيم تمكنك من خسارة 10 كيلو شرط ان تعيش 10 ايام بانبوب في انفك ومضخة على كتفك .. وهي حمية KEN DIET



1) مِهرجانُ "أتاريك" في جدة التاريخية يستقطب اكثر من نصف مليون زائر بفعاليات مزجت بين الترفيه والتراث

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3) اغنية لأطفال #الموصل تحمل التفاؤل وسط الدمار والحروب

4) فلسطيني يحول أغصان أشجار الزيتون والسدر الى رماد ... وانامل ابنته تحول الرماد الى صابون طبيعي

5) KEN DIET حمية غريبة تعد بخسارة وزن كبيرة شرط ان تعيش 10 ايام بأنبوب في انفك ومضخة على كتفك

6) ما التمارين الأنسب لرفع معدل دقات القلب وحرق كمية كبيرة من الدهون

7) ولن نغادر #كوبا وعاصمتها #هافانا دون ان نتعرف عن قرب على رقصتها الشهيرة السالسا والنغمات الكوبية