صباح العربية: الثلاثاء 18-04-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الثلاثاء 18/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " استضافت كفيف كويتي يعزف على الة الكلارينيت وابهر المشاهدين في ببرنالمج "ارابز جوت تالنت" كما استعرض قصة كفاح سيدة سعودية تحدت نظرة المجمتع للوظائف الدونية لتصبح حارسة أمن وحصلت على شهادة ماجستير في الخدمة الاجتماعية. كما تعرفنا على "حمية رجل الكهف" ورأي خبراء التغذية فيها



1) لندن تحت سحر الخط العربي وتحتضن معرضا للخط والمخطوطات العربية لاظهار اهميتها في مواجهة هجمة التكنولوجيا

2) "بترا، بوابة الزمن" فيلم مصري يحول شبانا الى نجوم سينمائيين بتصويت الجمهور

3) الكويتي عبد اللطيف غازي تحدى الظلمة وشارك في "اراب غوت تالنت" فأبهر الجمهور والحكام

4) " إرادة الحنتول " حارسة امن سعودية تتخطى العقبات وتحصد اعلى الشهادات الجامعية

5) الوخز بالإبر الصينية لتخفيف الآلام.. فوائده وطرق استخدامه؟