صباح العربية: الأربعاء 19-04-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاربعاء 19/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و مها عبد الله " استضافت محاربة السرطان السعودية هناء اسكندر لتتحدث عن وفاة اخيها وقرار ظهورها على غلاف مجلة صلعاء. كما تحدثنا عن كيفية اختيار النظارة الطبية الانسب لوجهك



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