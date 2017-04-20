صباح العربية: الخميس 20 ابريل 2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الخميس 20/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و مها عبد الله " " إرادة الحنتول " حارسة الامن السعودية التي حصدت اعلى الشهادات وترحيب مواقع التواصل وتعرفنا لى سر مطعم في دبي يقدم لزبائنه الفحم والحصى ويلقى رواجا

1) فيسبوك تدرس سبل التواصل بين الناس باللمس والفكر وترجمة الافكار مباشرة من الدماغ الى الكمبيوتر

2) مطعم في دبي يقدم لزبائنه الفحم والحصى ويلقى رواجا .فما سره؟

3) " إرادة الحنتول " حارسة الامن السعودية التي حصدت اعلى الشهادات وترحيب مواقع التواصل , ضيفة #صباح_العربية اليوم من مقر عملها في الرياض

4) اكثر من 300 مليون شخص يعيشون مع شبح الاكتئاب بحسب منظمة الصحة العالمية... وكبير منهم لا يتلقون العلاج المناسب

5) الرعاف أو نزيف الانف المفاجئ .. مشكلة يعاني منها كثيرون لماذا تحدث وكيف يجب التعامل معها؟ الاجابة في فقرتنا الطبية

6) شلال تشاغيالا وبحيرات غاغا غولو معالم طبيعية اخاذة في ولاية أوردو التركية نأخذكم لأحضان الطبيعة التركية اليوم

