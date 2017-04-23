البكتيريا الحميدة تحارب الشيخوخة وتخفض الوزن

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاحد 23/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " استعرض نتائج استطلاع للرأي عن اكثر مواقعالتواصل الاجتماعي استخداما في الدول العربية كمازرنا طوكيو اليابانية وجزيرة جيجو الكورية

1) فرق من 20 دولة تقرع طبول السلام في قلعة صلاح الدين في القاهرة ضمن المهرجان الدولي للطبول

2) رغم تنوع مواقع التواصل ...تويتر ما زال يشغل معظم وقت الرواد بحسب استفتاء #صباح_العربية

3) البروبيوتيك او البكتيريا الحميدة أصبحت الآن التقليعة الأحدث في عالم مستحضرات العناية بالبشرة، كيف يمكن للبروبيوتيك أن يساعد البشرة؟

4) زرنا طوكيو و كيوتو العاصمة السابقة لليابان والزميل ليث بازاري عرفنا على مهد اجود انواع الشاي الاخضر في العالم

5) و #صباح_العربية ايضا في جزيرة جيجو الكورية ... جزيرة الطبيعة الخلابة والرومانسية

6) ارابز غوت تالنت يبهر المشاهدين وعروض بمستويات عالمية ..

