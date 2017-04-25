الثلاثاء 25-04-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الثلاثاء 25/4/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " تطرقت للمشاركة المادية بين الزوجين وطرحت تشاول عن راتب اتلزوجة من حق من. كماتحدثناعن تأثير شاشات الجوال والايباد على النظر وكيف تختار الايس كريمالاقل بالسعرات الحرارية

1) على اي اساس تتم المشاركة المادية بين الزوجين ...وماذا عن راتب الزوجة؟

2) نصف ساعات نهارنا تقريبا بتنا نمضيها امام الشاشات , ما تأثير نمط الحياة هذا على اعيننا ؟

3) " فيفا" الاردنية اخفض محمية عن سطح البحر في العالم تضم نباتات فريدة و اسماكا وطيورا نادرة

4) " نيزا بازي" رياضة تراثية شعبية انتشرت في الريف الباكستاني واهله يقيمون البطولات للتذكير بارثهم

5) رفيقة الحر وموسم الصيف ... المثلجات او الآيس كريم ايها الاخف والأدسم وكيف نختار أنواعها لسعرات أقل

