صباح العربية: الاربعاء 26 ابريل 2017

طرح برنامج صباح العربية ليوم الإربعاء الموافق 26/4/ 2017 الذي يقدمة كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " قصة شابة سعودية سخرت نفسها لمساعدة الأطفال النوابغ من ذوي الدخل المحدود لإكمال تحصيلهم العلمي في 9 دول منها السعودية ، كما وناقش البرنامج قصة زواج مرشح الرئاسة الفرنسية ايمانويل ماكرون من بريجيت التي تكبره بفارق كبير من زاوية نفسية ومجتمعية .. ومن أبرز عناوين وقصص حلقة اليوم :



1) ابو علي الدوماني سوري يواجه الحرب بالفن ويحول مخلفات الرصاص والقذائف والصواريخ الى اعمال فنية مميزة

2) ريشة فلسطينية ترسم غزة واهلها بألوان زاهية املا بمستقبل افضل

3) مشروع شبابي في القاهرة يحول حاويات الشحن إلى مساكن في مسعى لايجاد حل لمشكلة العشوائيات

4) سعودية تنذر نفسها لمساعدة النوابغ غير المقتدرين لمساعدتهم على اكمال تحصيلهم العلمي واظهار تميزهم

5) فارق العمر بين مرشح الرئاسة الفرنسية ايمانويل ماكرون وزوجته بريجيت يكاد يخطف الأضواء من الانتخابات الفرنسية

6) مشاكل السمع قد تكون سببا في تأخر النطق عند الأطفال.. كيف يمكن للأهل اكتشاف الحالة وما السن المناسبة للتدخل؟ موضوع فقرتنا الطبية لليوم

7) كردستان العراق تعيد اعمار قلعة اربيل بمشروع ضخم يعيد الحياة لأقدم مبنى مأهول بالسكان يعود تاريخه الى ثمانية الاف سنة