قفطانات مغربية تجمع بين الموضة وقصات وتطريزات الازياء التقليدية

طرح برنامج صباح العربية ليوم الخميس 27/4/2017 الذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز وعمر النشوان " قضية هروب الطلاب من المدارس خصوصاً ماجرى في الكويت مؤخراً بعد إنتشار مقطع هروب فتاتين من مدرستهما وناقشنا ذلك مع مختص ، كما توقف البرنامج عند التحذيرات الطبية من تناقل العدوى في الصالونات النسائية عبر أدوات تنظيف الآظافر ومخاطر الإصابة بسرطان الجلد جراء إستخدام الأشعة فوق البنفسجية .. وفي مواضيعنا أيضاً :

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