الأحد 30-04-2017

استضاف برنامج صباح العربية ليوم الأحد 30/4/2017 والذي يقدمة كلاً من "عمر النشوان و مهيرة عبدالعزيز" شابة لبنانية اشتهرت بتقليدها وإتقانها للهجات عربية عديدة وحقق أحد مقاطعها على مواقع التواصل أكثر من 2.5 المليون مشاهدة، كما استضاف البرنامج أشهر دكاترة زراعة الشعر في تركيا متحدثاً عن تقنيات زراعة الشعر الحديثة باستخدام إبرة تشبه القلم .. ومن أبرز مواضيع حلقة اليوم :

• "الحلوة دي" و "زوروني كل سنة مرة" على وقع هذه الأغاني وغيرها أحيت دار الأوبرا المصرية ذكرى ميلاد الفنان الراحل سيد درويش

• مدارس في قرى المغرب تقدم لطلابها التعليم والسكن والأكل مجانا تصديا لظاهرة انقطاع التلاميذ عن المدرسة

• لبنانية تعيش في الكويت تشتهر على المواقع بإتقانها اللهجات العربية المختلفة

• الصلع مشكلة العصر .. نتعرف على أحدث التقنيات في زراعة الشعر دون جراحة مع أحد أشهر اطباء تركيا في هذا المجال

• بإطلالتها الروك أند رول وبشرتها البرونزية وشعرها الأشقر بريجيت ماكرون تحصد لقب "المرأة الخارقة" من خبراء الموضة

• المواهب العربية تتنافس على مسرح أراب غوت تالنت والمغرب يحتل المراكز الأولى .