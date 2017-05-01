الاثنين 01-05-2017

استضاف برنامج صباح العربية ليوم الاثنين 1/5/2017 الذي يقدمة كلاً من "عمر النشوان و مهيرة عبدالعزيز" باحثة دكتوراة سعودية في بريطانيا قدمت بحثاً يهدف لزيادة معدل أعمار السعوديين وتقليل نسبة تعرضهم للأمراض لتحقيق الصحة المثالية وتقليص فترة الأمراض في حياة الفرد والمجتمع، كما استضاف البرنامج أحد أبطال المسلسل التركي حريم السلطان وهي الممثلة الألمانية التركية "مريم أوزيرلي" التي أكدت أنها ستزور جدة القديمة قريباً .. ومن أبرز مواضيع حلقة اليوم:

• الممثلة الألمانية التركية مريم أوزرلي لـ #صباح_العربية تعلمت اللغة التركية انا والسلطانة هيام في نفس الوقت وسأزور جدة القديمة قريبا

• بيروت تحيي مهرجان موسيقى الميتال Metal بعد غياب سنوات بحضور فرق محلية وغربية

• وبغداد تقيم بطولة الفنون القتالية المختلطة بمشاركة عشرات اللاعبين من مختلف المحافظات العراقية

• "أنا مهني" منصة الكترونية يمنية تسهل ربط المهنيين مع أرباب العمل لتخفيف مشكلة البطالة في اليمن

• باحثة سعودية تقدم دراسة لإطالة معدل أعمار السعوديين

• البرازق والغريبة والبقلاوة ... أشهر الحلويات السورية على مائدة #صباح_العربية اليوم

• ببحيراتها ومرتفعاتها وطبيعتها الخضراء اوردو التركية تجتذب السياح من حول العالم وتعدهم بعطلات هادئة