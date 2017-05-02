صباح العربية: الثلاثاء 02-05-2017

إستضاف برنامج صباح العربية ليوم الثلاثاء 2/5/2017 والذي يقدمه كلاً من " عمر النشوان و مهيرة عبدالعزيز " الفنانة القديرة سعاد عبدالله في مقابلة خاصة والتي صرحت بأنها مشتاقة للوقوف على خشبة المسرح وأنها كانت مرعوبة حينما وقفت أمام الملك سلمان في زيارته الأخيرة إلى الكويت .. كما وطرح البرنامج في فقرته الطبية محاذير عده يجب اخذها بعين الإعتبار قبل اللجوء لحقن الفيللر لتجميل الوجة .. وفي مواضيع حلقة اليوم :

• الفنانة سعاد عبدالله لـ #صباح_العربية : اشتاق للوقوف على خشبة المسرح وكنت مرعوبة عندما وقفت امام الملك سلمان

• اردنيون من الصم يؤلفون فرقة للدبكة وخطواتهم لا تخذل الايقاع رغم عيشهم في عالم الصمت

• بغداد تتزين بالزهور في المهرجان الدولي للزهور والموصل تشارك بعد غياب سنوات

• شبان موريتانيون يصنعون اجهزة كومبيوتر من النفايات الالكترونية ويوزعونها على الأطفال غير المقتدرين

• محاذير عدة وامور مهمة يجب اخذها في عين الاعتبار قبل اللجوء لابر الفيلر لتجميل الوجه فما هي ؟

• كيف تضعين ماكياج النهار خلال 5 دقائق؟ الخطوات في حلقتنا اليوم