صباح العربية: الأربعاء 03-05-2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاربعاء 3/5/2017 والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " كان من بين ضيوفهااصغر مصور عربي وهو السعودي متعب الحضيف الذي يبلغ من العمر 10 سنوات.كمااستضفنا لؤي الشريف للحديث عن مبادرة "دبي قبل الميلاد"

1) بتغطيها للانتخابات الاميركية ... العربية تحصد جائزة افضل استوديو واقع افتراضي في معرض NAB Show في لاس فيغاس

2) ليالى الحلمية والشهد والدموع ... دار الاوبرا المصرية تتذكر شاعر العامية سيد حجاب واعماله في حفل تأبين على المسرح الكبير

3) "دبي ما قبل الميلاد" مبادرة لاستعراض تاريخ دبي الحضاري ببرنامج على مواقع التواصل يستهدف الشباب اولا

4) بعد ان غابت مع الكثير من الطقوس القديمة ... جماعة ثقافية في الخرطوم تعيد احياء جلسة شاي المغربية القديمة

5) تحذيرات من اخذ جرعات خاطئة من الدواء المخفض للكولسترول "ستاتين" والذي اعتبره مختصون سبب ارتفاع حالات السكتة القلبية

6) الفيديوهات الصادمة لهجمة الزبائن ايام التخفيضات تملأ المواقع من مختلف الدول وآخرها من السعودية فما سر هذه الهستيريا؟

7) متعب الحضيف ... اصغر مصور عربي شارك في منتدى الاعلام في دبي ويزورنا في الاستوديو اليوم

