صباح العربية: الأحد 7 مايو 2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاحد 7 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " كان من بين ضيوفها غاسل صحون سعودي تحول الى مدير تعرفنا على قصته الملهمة. كما استضفنا ابو ايفانكا السعودية وتعرفنا على سبب تسميتها يهذا الاسم. وشاهدنا ابرز عروض ارابز غوت تالنت وتعرفنا على العرض الذي دفع احمد حلمي للقفز على طاولة التحكيم. واستوضحنا مع محام عن الخدمات الرسمية التي يمكن ان تقدم للمرأة السعودية دون الحاجة لموافقة ولي امر



1) ماذا يعني إلغاء شرط موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات الرسمية إلى النساء في السعودية ؟ نستوضح من محامٍ

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5) خسارة الوزن سهلة نسبيا اما الحصول على معدة مشدودة فأمر صعب نصائح لنظام غذائي يساعدك على تحقيق الهدف

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7) الطفلة "ايمان بيشه" تذهل الجمهور ولجنة تحكيم "اربس غوت تالنت" و أحمد حلمي يعتلي طاولة التحكيم انفعالا

