صباح العربية: الاثنين 8 مايو 2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاثنين 8 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " ناقش انتشار ظاهرة "متصوع" التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن رقبصة على اغنية عيضة المنهالي كما تحدث مع الشاعر سعيد بن مصلح مؤلف كلمات متصوع عن معنى الكلمة ورأيه بانتشارها. واستضفنا خلال الحلقة موهبتان سعوديتان ابدعتا على خشبة المسرح ضمن مهرجان الطفل والعائلة في الدمام. وتعرفنا على ابرز العصائر التي تحارب الجفاف والعطش في الصيف

1) فرنسا تختار اصغر رئيس في تاريخها بعد حملة انتخابية حامية والاليزيه بانتظار ايمانويل ماكرون ابن التاسعة والثلاثين عاما

2) اطفال سعوديون يساهمون في اعادة الحياة للمسرح بعشرين عرضا مسرحيا ضمن مهرجان الطفل والعائلة في الدمام

3) "السراي" اقدم اسواق بغداد وشاهد على تاريخها الأدبي والثقافي يعاني الإهمال ودعوات لتحويله الى منطقة تراثية

4) محبو الأوشام وفنانون رسم الوشم يجتمعون في مهرجان هو الأول من نوعه في بيروت

5) بعد ان كادت تندثر ....حياكة الخيم في موريتانيا تنتعش نسبيا بمبادرة فرنسي يروج لها في السوق الاوروبي عبر الانترنت

6) يدخل في الكثير من مأكولاتنا العربية... الفلفل الحار وتأثيراته السلبية والايجابية على الصحة في فقرتنا الطبية

7) اعشاب وخلطات طبيعية وعصائر لمحاربة جفاف الجسم وتخفيض حرارته في موسم الصيف في حلقتنا اليوم

8) بين داع لترك الشباب للتعبير عن انفسهم وبين معتبرين انها تمس الاخلاق العامة ... مقاطع الشباب الاماراتي على اغنية "متصوع" تجتاح المواقع