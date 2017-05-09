صباح العربية: الثلاثاء 9 مايو 2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الثلاثاء 9 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " ناقش افضل فترة للدراسة والتحضير للاختبارات كما استضفنا المهندس الاماراتي صاحب فكرة نقل جبل جليدي الى الامارت من القطب الجنوبي. وكان في ضيافتناايضا فهد البتيري احد ابطال اول مسلسل سعودي كوميدي تمتصويره في امريكا بدعم وانتاج الفنان ناصر القصبي

1) جبل جليدي ينتقل من القطب الجنوبي الى شواطئ الامارات في مشروع ثوري لمدها بالمطر وتوفير الماء العذب لسنوات ..

2) refood فريق عمل تطوعي من شبان وشابات الكويت يجمعون التبرعات الغذائية ويعيدون توزيعها للمحتاجين لوقف ظاهرة الهدر

3) متسلحون بمواهبهم رغم الميزانيات الخجولة... شبان مصريون يتنافسون ضمن مهرجان لدعم المواهب السينمائية الشابة

4) Cut.. مسلسل كوميدي شبابي عن طلاب سعوديين يدرسون "السينما" في أميركا نتعرف عليه من احد ابطاله فهد البتيري

5) الامتحانات فترة توتر للطلاب واهاليهم...ودراسة بريطانية تقول ان الاستيعاب يكون اعلى عند الطلاب في الصباح الباكر

6) إكسسوارات تعيد إحياء التاريخ المصري القديم بالتصاميم والزخارف

7) DEEN SQUAD فريق راب كندي ينقل بأغنياته القيم الانسانية في الإسلام الى العالم الغربي