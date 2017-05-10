صباح العربية: الاربعاء 10 مايو 2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاربعاء 9 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " بدأت بمباركة الاعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم حسن على زواجهما الذي فاجأ الساحة الفنية العربية واستعرضنا كيف طلبت الزواج منه على الهواء قبل 3 سنوات اثناء لقاء على العهواء جمعهما في برنامجها. ولاول مرة قمنا بجولة على الهواء مباشرة من عكا الفلسطينية واطربتنا شابتين فلسطنيتان بأغان عربية على انغام الجيتار كما تجولنا في شوارع تايوان وهونج كونج

1) زواج الفنان السوري تيم حسن والاعلامية المصرية وفاء الكيلاني يتصدر المشهد على الساحة الفنية العربية

2) رسامو كاريكاتور من اربع وستين دولة يجتمعون في القاهرة ورسوماتهم تبنت قضايا المرأة حول العالم

3) "هنا بيروت" مسرحية لشبان وشابات لبنانيين تنتقد الطائفية وتدعو لنبذها بقالب كوميدي

4) هي من اقدم المدن الفلسطينية وتكسرت عند اسوارها هيبة نابوليون وجيشه ... نزور عكا مباشرة في حلقتنا اليوم

5) كيف تجري مقابلة عمل ناجحة لرفع حظوظك بالحصول على الوظيفة؟ نصائح من مختص في حلقتنا

6) ابو ظبي تجمع في معرض مميز قطعا فنية عالية الجودة لفنانين معاصرين

7) ضمن جولاتنا السياحية حول العالم نتوقف هذا الأسبوع في هونج كونج مع الزميل ليث بزاري